Tomb Raider-La leggenda di Lara Croft rilegge l'icona dei videogiochi nel modo migliore possibile (Di lunedì 21 ottobre 2024) La nuova serie d'animazione Netflix ispirata al videogioco Tomb Raider, al netto di qualche polemica, forse inevitabile vista la notorietà del franchise, punta tutto su una nuova lettura (che in realtà, ne prosegue un'altra). Ecco quindi una Lara più pensata come "archeologa dell'avventura", con spalle larghe e gambe muscolose, molto lontana dai grossi seni poligonali dei primi episodi della saga videoludica, già ridimensionati su console come al cinema. E comunque molto diversa dai suoi inizi, forte di un reboot più vicino alla Storia, ma anche alla realtà e all'empatia. Non è un caso che la Crystal Dynamics, ossia la software house responsabile della "nuova" Lara videoludica, abbia anche co-prodotto gli episodi dell'anime su Netflix.

