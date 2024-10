Thiago Motta sorride a metà: colloquio con Giuntoli e tre big fuori per la Champions | VIDEO CM.IT (Di lunedì 21 ottobre 2024) Juventus impegnata domani sera in Champions League nella sfida contro lo Stoccarda: le possibili scelte di Thiago Motta La Juventus prepara la sfida di domani sera in Champions League contro lo Stoccarda, con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva in Europa dopo i successi con PSV Eindhoven e Lipsia. Cristiano Giuntoli e Thiago Motta (Ansa) – Calciomercato.itThiago Motta sorride a metà nella rifinitura di questa mattina alla Continassa: l’allenatore bianconero recupera McKennie, mentre dovrà fare ancora a meno di Koopmeiners e Nico Gonzalez. Il centrocampista statunitense, che si è allenato con il solito tutore alla spalla, nel breve scorcio di allenamento dedicato alla stampa ha dimostrato di aver recuperato appieno dall’infortunio muscolare accusato in nazionale e che lo aveva messo ko per l’ultima gara di campionato contro la Lazio. Calciomercato.it - Thiago Motta sorride a metà: colloquio con Giuntoli e tre big fuori per la Champions | VIDEO CM.IT Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Juventus impegnata domani sera inLeague nella sfida contro lo Stoccarda: le possibili scelte diLa Juventus prepara la sfida di domani sera inLeague contro lo Stoccarda, con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva in Europa dopo i successi con PSV Eindhoven e Lipsia. Cristiano(Ansa) – Calciomercato.itnella rifinitura di questa mattina alla Continassa: l’allenatore bianconero recupera McKennie, mentre dovrà fare ancora a meno di Koopmeiners e Nico Gonzalez. Il centrocampista statunitense, che si è allenato con il solito tutore alla spalla, nel breve scorcio di allenamento dedicato alla stampa ha dimostrato di aver recuperato appieno dall’infortunio muscolare accusato in nazionale e che lo aveva messo ko per l’ultima gara di campionato contro la Lazio.

Juve - Thiago Motta ha scelto l’erede di Bremer : colpo da Champions League - È ancora presto per capire le cifre dell’operazione, ma la possibilità appare come abbastanza concreta. Motta chiama il nuovo difensore alla Juventus. Niente rinforzi dal cestone degli svincolati, per la Juventus: il club bianconero non vuole mettersi fretta nella corsa al sostituto di Bremer, e preferisce andare sul sicuro. (Tvplay.it)

Champions : Juve; Thiago - 'a Lipsia la vittoria del gruppo' - A tirare fuori il jolly è stato Francisco Conceicao proprio nel finale: "E' successo di tutto tra rigori ed espulsioni, ora andiamo avanti così e il mister mi ha lasciato libero di fare ciò che volevo, facendo però entrambe le fasi di gioco" conclude il portoghese, match-winner alla Red Bull Arena. "E' la vittoria del gruppo, abbiamo fatto due belle partite contro due buone squadre: è ancora ... (Quotidiano.net)