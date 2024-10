The Penguin – il quinto episodio riporta in scena un personaggio fondamentale di Batman (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’episodio 5 di The Penguin presenta un cameo di un personaggio fondamentale che abbiamo conosciuto in The Batman (2022), e molti fan potrebbero esserselo perso! L’episodio “Homecoming” ha dovuto fare i conti con il colpo di scena dell’episodio 4 (SPOILERS!) che ha visto Sofia Falcone (Cristin Milioti) uccidere quasi tutta la sua famiglia criminale nel tentativo di prendere il potere. L’episodio 5 de Il Pinguino riporta in auge il capo Bock di Batman Il film di Matt Reeves ha chiarito che Batman (Robert Pattinson) ha un rapporto piuttosto difficile con il GCPD. Mentre il tenente Jim Gordon (Jeffrey Wright) tratta Batman come un alleato e un collega detective, il suo superiore, il capo Mackenzie Bock (Con O’Neill), si oppone con veemenza al coinvolgimento del vigilante mascherato in un’indagine di polizia. Nerdpool.it - The Penguin – il quinto episodio riporta in scena un personaggio fondamentale di Batman Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’5 di Thepresenta un cameo di unche abbiamo conosciuto in The(2022), e molti fan potrebbero esserselo perso! L’“Homecoming” ha dovuto fare i conti con il colpo didell’4 (SPOILERS!) che ha visto Sofia Falcone (Cristin Milioti) uccidere quasi tutta la sua famiglia criminale nel tentativo di prendere il potere. L’5 de Il Pinguinoin auge il capo Bock diIl film di Matt Reeves ha chiarito che(Robert Pattinson) ha un rapporto piuttosto difficile con il GCPD. Mentre il tenente Jim Gordon (Jeffrey Wright) trattacome un alleato e un collega detective, il suo superiore, il capo Mackenzie Bock (Con O’Neill), si oppone con veemenza al coinvolgimento del vigilante mascherato in un’indagine di polizia.

