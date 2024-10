Teramo avvia i lavori di restauro dell’ex collegio Ravasco per la creazione di un hospice (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La città di Teramo celebra l’inizio dei lavori di restauro dell’ex collegio Ravasco, un edificio storico fortemente danneggiato dai terremoti del 2016 e del 2017. Questo progetto legislativo, che prevede il riuso adattativo, l’adeguamento sismico e la ricostruzione della struttura, si propone di trasformare l’immobile in un hospice dedicato a pazienti terminali e alle loro famiglie. L’operazione, finanziata con un contributo totale di 3,7 milioni di euro, è già un segnale forte di ripresa e rigenerazione per la comunità locale. Cerimonia di inaugurazione e finanziamenti La cerimonia di avvio dei lavori si è tenuta alla presenza di numerose autorità, tra cui il direttore generale della ASL, Maurizio Di Giosia, il presidente della Regione Marco Marsilio e il commissario straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli. Gaeta.it - Teramo avvia i lavori di restauro dell’ex collegio Ravasco per la creazione di un hospice Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La città dicelebra l’inizio deidi, un edificio storico fortemente danneggiato dai terremoti del 2016 e del 2017. Questo progetto legislativo, che prevede il riuso adattativo, l’adeguamento sismico e la ricostruzione della struttura, si propone di trasformare l’immobile in undedicato a pazienti terminali e alle loro famiglie. L’operazione, finanziata con un contributo totale di 3,7 milioni di euro, è già un segnale forte di ripresa e rigenerazione per la comunità locale. Cerimonia di inaugurazione e finanziamenti La cerimonia di avvio deisi è tenuta alla presenza di numerose autorità, tra cui il direttore generale della ASL, Maurizio Di Giosia, il presidente della Regione Marco Marsilio e il commissario straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli.

