Taranto calcio, Campbell si presenta in Comune: «Progetto lungimirante». I tifosi "invadono" il Comune (Di lunedì 21 ottobre 2024) «Sono onorato di essere qui, voglio mostrare i progetti che metteremo in atto. E cercherò di rispondere a ogni dubbio. Noi non siamo i proprietari della squadra ma i custodi e questo Quotidianodipuglia.it - Taranto calcio, Campbell si presenta in Comune: «Progetto lungimirante». I tifosi "invadono" il Comune Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) «Sono onorato di essere qui, voglio mostrare i progetti che metteremo in atto. E cercherò di rispondere a ogni dubbio. Noi non siamo i proprietari della squadra ma i custodi e questo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Appalto Comune di Taranto - 150 lavoratori in bilico - Se non si indice la gara d’appalto questi lavoratori il 31 ottobre dovranno fare i bagagli e dopo anni di onorato servizio in favore della pubblica amministrazione finire relegati nel già folto numero di disoccupati della città – dicono i segretari Paola Fresi (FILCAMS CGIL), Carlo Sasso (UIL Trasporti) e Luigi Spinzi (FISASCAT CISL). (Tarantinitime.it)

Nube nera su Taranto - vasto incendio in un capannone. Allerta del Comune : “Chiudete porte e finestre” - Un vasto incendio è scoppiato nella zona industriale in mattinata: in fiamme un capannone di un'azienda della logistica. La città è avvolta dal fumo, si teme la nube tossica: sul posto l'Arpa per scongiurare rischi per i residenti. (Bari.repubblica.it)

Incontro tra la Provincia di Taranto e il Comune di Laterza sul liceo “G. B. Vico”. Melucci : “È il bene dei cittadini la nostra priorità” - Vico”. Tarantini Time QuotidianoUn proficuo incontro è avvenuto lunedì scorso nella sede del Comune di Laterza. B. Vico”. L'articolo Incontro tra la Provincia di Taranto e il Comune di Laterza sul liceo “G. Nel passato l’edilizia scolastica è stata troppo spesso trascurata, ma ora questa amministrazione, con i tecnici dello specifico settore, è al lavoro per assicurare una migliore fruibilità ... (Tarantinitime.it)