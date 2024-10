Tajani incontra Netanyahu a Gerusalemme. “Rassicurazioni su Unifil, ora la parola passi alla diplomazia” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bilaterale Tajani-Netanyahu a Gerusalemme sulla polveriera mediorientale e l’escalation a Gaza. Dopo la missione della premier Giorgia Meloni in Giordania e in Libano, oggi il ministro degli Esteri è volato in Israele per incontrare il premier di Tel Aviv. Il ministro – si apprende da fonti della Farnesina – durante il colloquio ha ricevuto Rassicurazioni sulle modalità operative dell’esercito israeliano nel Sud del Libano attorno alle installazioni di Unifil. Tajani ha invitato al cessate il fuoco sia a Gaza che in Libano. Netanyahu dal suo canto ha confermato che per Israele la scomparsa del capo di Hamas Sinwar è un risultato importante. Ma – ha aggiunto – non è chiaro quando potranno essere interrotte le operazioni militari. “Nell’incontro con il primo ministro Netanyahu ho ribadito la ferma condanna per attacco alla missione Unifil. Secoloditalia.it - Tajani incontra Netanyahu a Gerusalemme. “Rassicurazioni su Unifil, ora la parola passi alla diplomazia” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bilateralesulla polveriera mediorientale e l’escalation a Gaza. Dopo la missione della premier Giorgia Meloni in Giordania e in Libano, oggi il ministro degli Esteri è volato in Israele perre il premier di Tel Aviv. Il ministro – si apprende da fonti della Farnesina – durante il colloquio ha ricevutosulle modalità operative dell’esercito israeliano nel Sud del Libano attorno alle instzioni diha invitato al cessate il fuoco sia a Gaza che in Libano.dal suo canto ha confermato che per Israele la scomparsa del capo di Hamas Sinwar è un risultato importante. Ma – ha aggiunto – non è chiaro quando potranno essere interrotte le operazioni militari. “Nell’incontro con il primo ministroho ribadito la ferma condanna per attaccomissione

Tajani a Gerusalemme e Ramallah per incontrare Netanyahu - Katz e Mustafa - Alle istituzioni israeliane Tajani chiederà di facilitare immediatamente un maggiore afflusso di beni alimentari e sanitari a Gaza attraverso i valichi di frontiera. Proprio per questo Tajani affermerà nuovamente “la necessità di evitare una escalation in Libano, anche per garantire la sicurezza e l’incolumità dei contingenti Unifil nel Paese“. (Api.follow.it)