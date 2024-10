Svolta nell’omicidio di Garzeno, minore sospettato per uccisione ex vicesindaco Montini (Di lunedì 21 ottobre 2024) A quasi un mese dall'omicidio, oggi i carabinieri del Nucleo Investigativo di Como hanno sentito una persona coinvolta nell'assassinio di Candido Montini, 76 anni, avvenuto nella frazione di Catasco di Garzeno lo scorso 24 settembre. Si tratta di un ragazzo minorenne che è stato condotto nella caserma di Como dove viene interrogato. Non si sa altro, al momento: pare che al sospettato i carabinieri siano arrivati attraverso i controlli incrociati del Dna, iniziati nei giorni scorsi su base volontaria Tg24.sky.it - Svolta nell’omicidio di Garzeno, minore sospettato per uccisione ex vicesindaco Montini Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) A quasi un mese dall'omicidio, oggi i carabinieri del Nucleo Investigativo di Como hanno sentito una persona coinvolta nell'assassinio di Candido, 76 anni, avvenuto nella frazione di Catasco dilo scorso 24 settembre. Si tratta di un ragazzonne che è stato condotto nella caserma di Como dove viene interrogato. Non si sa altro, al momento: pare che ali carabinieri siano arrivati attraverso i controlli incrociati del Dna, iniziati nei giorni scorsi su base volontaria

