Successo italiano ai mondiali Ico: Il team Falzone brilla a Francoforte (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si sono svolti in Germania, dal 10 al 14 ottobre, i campionati mondiali dell'International Combat Organization (Ico). I giovani atleti del team Falzone hanno dato prova di grande impegno, conquistando la medaglia d'oro grazie alla loro determinazione e abilità tecnica.Gioele Condorelli Cataniatoday.it - Successo italiano ai mondiali Ico: Il team Falzone brilla a Francoforte Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si sono svolti in Germania, dal 10 al 14 ottobre, i campionatidell'International Combat Organization (Ico). I giovani atleti delhanno dato prova di grande impegno, conquistando la medaglia d'oro grazie alla loro determinazione e abilità tecnica.Gioele Condorelli

