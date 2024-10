Stilista impiccata a Milano, assolto l’ex fidanzato di Carlotta Benusiglio: “Suicidio, non stalking” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le motivazioni della sentenza con cui la Corte di Cassazione ha definitivamente assolto Marco Venturi dall'accusa di aver spinto l'ex fidanzata al suicidio. La donna, 37 anni, era stata trovata impiccata a un albero dei giardini pubblici di piazza Napoli a Milano nel maggio del 2016. Fanpage.it - Stilista impiccata a Milano, assolto l’ex fidanzato di Carlotta Benusiglio: “Suicidio, non stalking” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le motivazioni della sentenza con cui la Corte di Cassazione ha definitivamenteMarco Venturi dall'accusa di aver spinto l'ex fidanzata al suicidio. La donna, 37 anni, era stata trovataa un albero dei giardini pubblici di piazza Napoli anel maggio del 2016.

