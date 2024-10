Calciomercato.it - Stangata dopo aver colpito l’avversario: sei giornate di squalifica

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Brutto episodio in campo ed ora potrebbe arrivare la maxi: rischia fino a seidipergli avversari Il weekend di Serie A non è filato via tranquillo dal punto di vista arbitrale. Polemiche su polemiche per le gare dell’ottava giornata: da Milan-Udinese a Roma-Inter, di argomenti di discussioni non ne sono mancati. Pallone Serie A (LaPresse) – Calciomercato.itNon ha fatto eccezione Juventus-Lazio che ha fatto discutere per un paio di scelte di Sacchi che sono state contestate. Non certo l’espulsione di Romagnoli, quanto soprattutto l’episodio che ha visto coinvolto Douglas Luiz. Il brasiliano haalla schiena Patric a palla lontana: l’arbitro non ha visto, il Var sì e ha deciso che non c’era particolare violenza per punirlo con un cartellino rosso.