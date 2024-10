Smile 2: l'horror in vetta al box office USA con 23 milioni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Smile 2 svetta in testa agli incassi americani eguagliando il debutto del primo film, segue a ruota Il robot selvaggio, successo di critica e pubblico. Discreta apertura per Smile 2. Il sequel horror targato Paramount debutta in vetta al box office USA incassando 23 milioni da 3.619 sale e segnando una rispettabilissima media per sala di 6.355 dollari. Il sequel dell'inquietante thriller psicologico bollato col rating R per via della tensione e del gore eguaglia gli incassi iniziali del primo capitolo, che nel 2022 debuttò con 22,6 milioni di dollari. Commissionato per lo streaming prima di avere un'uscita in sala, è diventato un successo imprevedibile con 105 milioni di dollari di incasso in patria e 217 milioni globali. Per quanto riguarda Smile 2, al momento Movieplayer.it - Smile 2: l'horror in vetta al box office USA con 23 milioni Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)2 sin testa agli incassi americani eguagliando il debutto del primo film, segue a ruota Il robot selvaggio, successo di critica e pubblico. Discreta apertura per2. Il sequeltargato Paramount debutta inal boxUSA incassando 23da 3.619 sale e segnando una rispettabilissima media per sala di 6.355 dollari. Il sequel dell'inquietante thriller psicologico bollato col rating R per via della tensione e del gore eguaglia gli incassi iniziali del primo capitolo, che nel 2022 debuttò con 22,6di dollari. Commissionato per lo streaming prima di avere un'uscita in sala, è diventato un successo imprevedibile con 105di dollari di incasso in patria e 217globali. Per quanto riguarda2, al momento

