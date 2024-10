Si spacciano per carabinieri e tentano la truffa del "figlio arrestato": fermate due donne napoletane (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si sono fatte consegnare da un'anziana oro e gioielli, dopo che alcuni complici - nei ruoli di finto carabiniere e finto avvocato - le hanno detto che bisognava pagare per far uscire il figlio dal carcere. Tutto è avvenuto a Fermo dove due donne napoletane sono state arrestate in flagranza dalla Napolitoday.it - Si spacciano per carabinieri e tentano la truffa del "figlio arrestato": fermate due donne napoletane Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si sono fatte consegnare da un'anziana oro e gioielli, dopo che alcuni complici - nei ruoli di finto carabiniere e finto avvocato - le hanno detto che bisognava pagare per far uscire ildal carcere. Tutto è avvenuto a Fermo dove duesono state arrestate in flagranza dalla

Il messaggio alle donne che hanno perso un figlio : “Vi mando amore - forza e speranza” - . Il sentito messaggio di Kate Middleton durante la Baby Loss Awareness Week Nonostante la sua personale battaglia contro il cancro, Kate Middleton continua a mostrare compassione per gli altri. La sua partecipazione a tali iniziative dimostra il suo incrollabile impegno nel sensibilizzare e offrire conforto alle famiglie in lutto. (Pettegolezzicelebrita.com)

“Non posso allattare mio figlio” : il grido delle donne di Gaza tra violenza e resilienza - Quotidianamente vengono colpiti ospedali e scuole. La sua testimonianza arriva tramite ActionAid: “Ora temo di non aver abbastanza cibo per allattare il mio bambino. Gaza, l’altra voce della guerra: “Temo di non poter allattare il mio bambino“. comDi infanzia negata e violenza sulle donne si parla molto poco. (Notizie.com)

Uomini e Donne - Teresanna Pugliese : dopo mesi difficili è nato il suo secondo figlio Gioele - Teresanna Pugliese, ex protagonista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip, ha recentemente condiviso la gioia per la nascita del suo secondo figlio, Gioele, dopo una gravidanza che non è stata priva di momenti complicati e preoccupazioni. . it. cio di essere in dolce attesa. (Dailynews24.it)