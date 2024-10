Si presenta in ospedale e spiega: “Ho qualcosa nell’occhio”. I medici scoprono un raro parassita dopo 9 anni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un uomo di origine camerunese si è presentato in ospedale per insoliti fastidi all’occhio, pensando però si trattasse di una semplcie congiuntivite. La vicenda, riportata da Il Messaggero e avvenuta all’ospedale di Camposampiero, in provincia di Padova, ha visto invece il team di medici affrontare un raro caso di loiasi, una patologia parassitaria causata dal verme Loa loa, solitamente presente nelle foreste pluviali dell’Africa occidentale e centrale. L’uomo, giunto in ospedale, ha dichiarato di soffrire di iperemia congiuntivale, una condizione che provoca l’arrossamento dell’occhio, associata alla sensazione di avere qualcosa che si muovesse sotto la palpebra. Inoltre, l’uomo lamentava un prurito intenso, lacrimazione e gonfiori alle caviglie e ai polsi, sintomi che inizialmente hanno fatto sospettare un’infezione comune. Ilfattoquotidiano.it - Si presenta in ospedale e spiega: “Ho qualcosa nell’occhio”. I medici scoprono un raro parassita dopo 9 anni Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un uomo di origine camerunese si èto inper insoliti fastidi all’occhio, pensando però si trattasse di una semplcie congiuntivite. La vicenda, riportata da Il Messaggero e avvenuta all’di Camposampiero, in provincia di Padova, ha visto invece il team diaffrontare uncaso di loiasi, una patologiaria causata dal verme Loa loa, solitamente presente nelle foreste pluviali dell’Africa occidentale e centrale. L’uomo, giunto in, ha dichiarato di soffrire di iperemia congiuntivale, una condizione che provoca l’arrossamento dell’occhio, associata alla sensazione di avereche si muovesse sotto la palpebra. Inoltre, l’uomo lamentava un prurito intenso, lacrimazione e gonfiori alle caviglie e ai polsi, sintomi che inizialmente hanno fatto sospettare un’infezione comune.

