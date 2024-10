Lanazione.it - Si è tenuto a Pisa il convegno sulla radiologia del futuro

(Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 - Sabato 19 Ottobre, al My Hotel Galilei, si è svolto ildel gruppo regionale toscano della Società Italiana diMedica, di cui è presidente Emanuele Neri (direttore dell'Unità operativa Radiodiagnostica 1 della Aoup e della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell’Università di). Il tema: "Dritti al cuore: la Cardioe il Radiologo oggi". A confronto medici radiologi, cardiologi interventisti, medici nucleari sulle più recenti tecniche di imaging in ambito cardiologico con particolare focus su tomografia computerizzata e risonanza magnetica.