Sfilate in metropolitana alla stazione di Chiaia si presenta la collezione autunno inverno di Roberta Bacarelli

Arte, architettura e moda: domani 22 ottobre, alle 17.30, la stazione Chiaia della nuova Linea 6 della metropolitana di Napoli ospita la sfilata della collezione autunno/inverno 2024 di Roberta Bacarelli. Una location inedita e non convenzionale per un defilè, ma perfettamente in linea con il mood Urban underground a cui si è ispirata la stilista e imprenditrice partenopea. La collezione mescola il fascino ruvido della città con un tocco fairy grunge, portando in scena capi in pelle dall'anima audace, mixati a dettagli delicati e abiti da sera eterei. Da sempre Roberta Bacarelli celebra della donna la forza e la femminilità , l'indipendenza e la grinta, ma anche l'anima sognatrice e sensibile.

