Serena Rossi alla Festa del Cinema porta sul red carpet l'eleganza della semplicità (Di lunedì 21 ottobre 2024) Abito lungo da sera per Serena Rossi, al debutto sul red carpet della Festa del Cinema di Roma: l'attrice ha scelto il fascino intramontabile della semplicità.

Il treno dei bambini : Serena Rossi in un’emozionante esibizione apre la première - L'attrice e protagonista della pellicola di Cristina Comencini ha incantato il pubblico della Festa del Cinema di Roma L'anteprima de Il treno dei bambini è stata una giostra d'emozioni ieri alla 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma, dove Serena Rossi ha incantato tutti con una performance canora straordinaria. (Movieplayer.it)

Il treno dei bambini : la recensione del film di Cristina Comencini con Serena Rossi e Barbara Ronchi - Un adattamento di un romanzo di grande successo in Italia, Il treno dei bambini racconta di un bambino diviso fra due mondi e due madri, fra Napoli e il nord negli anni del dopoguerra. La recensione di Mauro Donzelli del film di Cristina Comencini. (Comingsoon.it)

Le monelle Julia Fox e Bella Thorne conquistano il red carpet del Festival del Cinema di Roma - Serena Rossi e Barbara Ronchi si tengono per mano : “Chi ti ama non ti trattiene - ma ti lascia andare” - The Trainer segue un esperto di fitness che insegue l’inafferrabile sogno americano, con il messaggio del film che risuona attraverso gli straordinari look dell’anteprima. Julia Fox e Bella Thorne rubano la scena al Festival del Cinema di Roma Il red carpet del Festival del Cinema di Roma ha visto due coppie di spicco nella sua quinta serata, e nessuna ha attirato più attenzione di Julia Fox ... (Pettegolezzicelebrita.com)