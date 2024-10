Selvaggia Roma mamma per la prima volta | È nata Luce Il racconto del parto

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) –è diventata. L’annuncio è arrivato poche ore fa sul suo profilo Instagram: “È”, ha scritto il papà della bimba, Luca Teti. La gravidanza era stata annunciata dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip lo scorso aprile e qualche settimana aveva svelato pubblicato che i due genitori stavano aspettando una bimba. Il nome, tuttavia, è stata una piacevole sorpresa per i fan. Non è stato unsemplice, da quello che si legge sui social: “14 ore di travaglio no stop”, ha scritto. L’ex gieffina ha ringraziato tutti per i commenti: “Ragazzi grazie davvero infinitamente. Mi sto riprendendo. Dopo le ore di travaglio ho dovuto fare il cesareo, perché appena sono arrivata in ospedale sono partite le contrazioni in modo naturale”, ha spiegato.