Sport.quotidiano.net - Sella ancora ko

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 21 ottobre 2024)cento 67 reale mutua torino 74CENTO: Tamani, Benvenuti 13, Ramponi, Henderson 13, Alessandrini 6, Berdini 3, Delfino 10, Sperduto 6, Davis 13, Nobile 3, Tanfoglio, Moretti. All. Di Paolantonio. REALE MUTUA TORINO: Ajayi 13, Schina 11, Landi 11, Montano, Seck 6, Gallo 10, Ghirlanda, Taylor 12, Severini 5, Ladurner 6. All. Boniciolli. Arbitri: Pellicani, Roiaz e Morassutti. Note: parziali 11-15; 24-24; 45-47. Niente da fare, nemmeno stavolta. Una volitiva Cento non basta per fermare Torino alla Baltur Arena (67-74): quinta sconfitta consecutiva e fondo della classifica sempre più vicino.