Iltempo.it - Scoop della mail anti-Meloni, Ilaria Cucchi ci querela: “Diteci chi ve l'ha data”. Cerno: “Stai con noi, questo giornalismo ha svelato la verità su tuo fratello”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La senatrice di Alleanza Verdi e Sinistraha presentato un esposto alla ProcuraRepubblica di Perugia, riguardante la pubblicazione, da parte de Il Tempo, di una corrispondenza privata del magistrato Marco Patarnello, contenente opinioni personali sulla premier. “La pubblicazione, rilanciata sui social da Giorgia, ha esposto il giudice Patarnello a critiche e attacchi pubblici, soprattutto da parte dei sostenitoriPresidente del Consiglio e di Fratelli d'Italia. Con l'esposto chiedo alla Procura di Perugia di indagare per conoscere le modalità con cui il quotidiano Il Tempo è entrato in possessocorrispondenza privata e sapere se il fatto è lecito o costituisce reato. Ho presentato inoltre, una denuncia-contro il direttore del quotidiano Il Tempo, Tommaso, per violazione dell'art.