Sconfitta casalinga. Il Grifone sprofonda (Di lunedì 21 ottobre 2024) La partita del riscatto si è trasformata nella partita della vergogna per il Grosseto che ha ceduto allo "Zecchini"" alla Fulgens Foligno. Dopo la "rivoluzione" di sette giorni fa di mister Malotti, ieri pomeriggio c'è stata la "controrivoluzione" in casa biancorossa effettuata da mister Consonni, al debutto sulla panchina del Grosseto, e alla ricerca di un immediato riscatto dopo il deludente avvio di campionato. Le due squadre, appaiate in classifica a 7 punti, sono mosse da motivazioni simili alla ricerca della vittoria. Sono i padroni di casa a gestire i primi minuti del match senza però rendersi pericolosi. Al 15' è Addiego Mobilio che mette a lato il pallone con un tiro impreciso. E al 20' il Grosseto ha una grande opportunità di passare in vantaggio, ma Riccobono tutto solo e con la porta sguarnita mette incredibilmente sopra la traversa.

