Sanità Zaffini FdI | Tenere alta l’attenzione sui disturbi mentali

(Adnkronos) – "Abbiamo una serie di provvedimenti sui quali abbiamo aperto il percorso dell'iter legislativo e cercheremo di accelerarlo al massimo, compatibilmente con le scadenze che arrivano in Commissione Sanità. Quasi tutti i disegni di legge pongono la necessità di valorizzare e capire la necessità di inclusione e prevenzione rispetto ai disturbi mentali, cioè prevenire

Sanità - all’Aria che tira Zaffini manda ko Lorenzin : “Perché da ministra non li hai messi tu i 7 miliardi?” (video) - “Beh, non ha funzionato, non hai portato bene…”. “La Asl dell’Aquila nel 2023 chiede chiede una manovra da 35 milioni, in tutto l’Abruzzo sono previsti 68 milioni di tagli per sanare 200 milioni di disavanzo. . “Nel 2023 ci sono 131 miliardi, a legislazione vigente, quella a cui fa riferimento Lorenzin, ci sono 147 miliardi entro il 2027. (Secoloditalia.it)