Riforme: Magi, 'La Russa lancia rivoluzione illiberale' (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “Ignazio La Russa è passato dalla chimera della rivoluzione liberale di Berlusconi alla minaccia di rivoluzione illiberale di Meloni. Visto che i Cpr in Albania sono un flop, per fortuna aggiungo io, palesemente in contrasto con le norme sui migranti, totalmente fuori dal diritto europeo, oltre a essere un incubo umanitario, il presidente del Senato lancia l'idea di cambiare costituzione a piacimento del governo, calpestando la separazione dei poteri su cui si fonda la nostra democrazia. Un principio fondante del nostro ordinamento che però per La Russa è una ‘zona grigia'. Forse la seconda carica dello Stato vorrebbe una zona nera?”. Lo scrive su X il segretario di Più Europa Riccardo Magi. Liberoquotidiano.it - Riforme: Magi, 'La Russa lancia rivoluzione illiberale' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “Ignazio Laè passato dalla chimera dellaliberale di Berlusconi alla minaccia didi Meloni. Visto che i Cpr in Albania sono un flop, per fortuna aggiungo io, palesemente in contrasto con le norme sui migranti, totalmente fuori dal diritto europeo, oltre a essere un incubo umanitario, il presidente del Senatol'idea di cambiare costituzione a piacimento del governo, calpestando la separazione dei poteri su cui si fonda la nostra democrazia. Un principio fondante del nostro ordinamento che però per Laè una ‘zona grigia'. Forse la seconda carica dello Stato vorrebbe una zona nera?”. Lo scrive su X il segretario di Più Europa Riccardo

