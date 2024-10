Gaeta.it - Proiezione di “Prima della fine”: Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer in Parlamento

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il docufilm ". Glidi", realizzato da Samuele Rossi, è pronto per essere presentato in un'importante occasione istituzionale. L'evento è fissato per mercoledì 23 ottobre alle ore 15 presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari di Montecitorio, un palcoscenico di rara rilevanza per un'opera che approfondisce la vita e glidel noto politico italiano. L'evento non solo offre l'opportunità di rivisitare la figura storica di, ma si propone anche come un momento di riflessione su temi politici attuali, gettando un ponte tra passato e presente. DettagliLadel docufilm avrà luogo nell'Aula dei Gruppi Parlamentari di Montecitorio, una sala che rende omaggio alla tradizione politica italiana e alla sua storia.