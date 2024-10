Preparativi in corso per il Giubileo 2025: i lavori a Roma procedono secondo il programma (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Mancano solo sessantaquattro giorni all’apertura ufficiale della Porta Santa per il Giubileo 2025, un evento atteso con grande trepidazione a Roma. Gli operai stanno operando incessantemente nei tanti cantieri disseminati per la capitale, mentre i prelati e i funzionari dell’amministrazione monitorano la situazione con attenzione. Nonostante i disagi causati dai lavori in corso, il messaggio che giunge dalla cabina di regia è chiaro: i tempi stabiliti verranno rispettati e ogni progetto sarà completato entro la scadenza prevista. Il sindaco Roberto Gualtieri è ottimista riguardo alla trasformazione della città in vista di questo grande evento, sostenendo che le migliorie apportate, seppur inizialmente fonte di malcontento, saranno una futura delizia per i cittadini. L’appello di mons. Baldo Reina e la situazione attuale Recentemente, mons. Gaeta.it - Preparativi in corso per il Giubileo 2025: i lavori a Roma procedono secondo il programma Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Mancano solo sessantaquattro giorni all’apertura ufficiale della Porta Santa per il, un evento atteso con grande trepidazione a. Gli operai stanno operando incessantemente nei tanti cantieri disseminati per la capitale, mentre i prelati e i funzionari dell’amministrazione monitorano la situazione con attenzione. Nonostante i disagi causati daiin, il messaggio che giunge dalla cabina di regia è chiaro: i tempi stabiliti verranno rispettati e ogni progetto sarà completato entro la scadenza prevista. Il sindaco Roberto Gualtieri è ottimista riguardo alla trasformazione della città in vista di questo grande evento, sostenendo che le migliorie apportate, seppur inizialmente fonte di malcontento, saranno una futura delizia per i cittadini. L’appello di mons. Baldo Reina e la situazione attuale Recentemente, mons.

