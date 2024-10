"Più pericolosa di Berlusconi": ecco la mail del giudice che attacca Meloni (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Meloni oggi è un pericolo più forte di Berlusconi. Dobbiamo porre rimedio”. Sono le parole del giudice Marco Patarnello, sostituto procuratore della Corte di Cassazione, riportate dalla premier Giorgia Meloni sul suo profilo X ed estrapolate da una mail – pubblicata oggi dal quotidiano Il Tempo – che sarebbe stata inviata ad alcuni colleghi di Magistratura democratica. La mail del giudice Patarnello avrebbe avuto come oggetto la questione dei migranti, dopo la decisione del Tribunale di Roma che ha annullato il trattenimento di 12 persone nei centri allestiti in Albania, e lo scontro tra governo e magistratura che ha fatto seguito alle polemiche. Liberoquotidiano.it - "Più pericolosa di Berlusconi": ecco la mail del giudice che attacca Meloni Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “oggi è un pericolo più forte di. Dobbiamo porre rimedio”. Sono le parole delMarco Patarnello, sostituto procuratore della Corte di Cassazione, riportate dalla premier Giorgiasul suo profilo X ed estrapolate da una– pubblicata oggi dal quotidiano Il Tempo – che sarebbe stata inviata ad alcuni colleghi di Magistratura democratica. LadelPatarnello avrebbe avuto come oggetto la questione dei migranti, dopo la decisione del Tribunale di Roma che ha annullato il trattenimento di 12 persone nei centri allestiti in Albania, e lo scontro tra governo e magistratura che ha fatto seguito alle polemiche.

