Pino crollato in piazza Stamira, il Comune rassicura: "Entro 24 ore la rimozione" (Di lunedì 21 ottobre 2024) ANCONA - Complice l'andamento metereologico degli ultimi giorni, caratterizzato da precipitazioni abbondanti e forti raffiche di vento, in piazza Stamira nelle ultime ore è crollato al suolo un Pino domestico (Pinus pinea). Il Pino – comunicano gli uffici - era monitorato non manifestava difetti Anconatoday.it - Pino crollato in piazza Stamira, il Comune rassicura: "Entro 24 ore la rimozione" Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) ANCONA - Complice l'andamento metereologico degli ultimi giorni, caratterizzato da precipitazioni abbondanti e forti raffiche di vento, innelle ultime ore èal suolo undomestico (Pinus pinea). Il– comunicano gli uffici - era monitorato non manifestava difetti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La denuncia di un cittadino : "Pino crollato nella pineta d'Avalos a poca distanza dai giochi per bambini" - Un nostro lettore, genitore e frequentatore della pineta Dannunziana, ci ha scritto inviandoci anche alcune foto per denunciare la presenza di un grosso pino crollato nell'area verde, dietro la chiesa Stella Maris e a pochi metri dai giochi per bambini: "Vi segnalo la caduta di un grosso... (Ilpescara.it)