"Pecore" o "piccioni": così l'operazione Levante ha smantellato il traffico di migranti in Calabria (Di lunedì 21 ottobre 2024) Smantellata rete che gestiva il traffico di migranti dal Medio Oriente alla Calabria. Guadagni milionari, intercettazioni choc e infiltrazioni mafiose nell'operazione "Levante" Ilgiornale.it - "Pecore" o "piccioni": così l'operazione Levante ha smantellato il traffico di migranti in Calabria Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Smantellata rete che gestiva ildidal Medio Oriente alla. Guadagni milionari, intercettazioni choc e infiltrazioni mafiose nell'

Traffico di migranti - sgominata organizzazione internazionale attiva in 7 province italiane - Per questo tredici persone sono state arrestate in diverse città italiane con l’accusa di far parte di una organizzazione criminale radicata in Turchia e Iraq, con diramazioni – oltreché nel nostro Paese – anche in Francia e Grecia. Favorivano l’arrivo in Italia di migranti irregolari e, successivamente, li aiutavano a raggiungere il Nord Europa. (Tpi.it)

Traffico di migranti - una rete sfruttava in Italia le rotte verso Francia a Regno Unito : 13 arresti - Arrestati 13 cittadini iracheni che avevano la disponibilità di una base logistica a Crotone e una a Ventimiglia, il confine attraversato dai migranti per arrivare in Francia. . Traffico di migranti verso la Francia e l’Inghilterra: una rete operava sfruttando la rotta marittima del Mediterraneo orientale e l’Italia come laboratorio del suo business criminale. (Lidentita.it)

Svelata un’organizzazione che gestiva il traffico di migranti tra Medio Oriente e Calabria - Questi locali fungevano da punti di raccolta per attività criminose legate al money transfer. Caratteristiche dell’organizzazione criminale L’organizzazione scoperta si distingue per la sua vasta ramificazione geografica. La Guardia di Finanza ha riportato che la gestione del traffico non avveniva in modo sporadico, ma seguiva modelli ben definiti, grazie alla complicità e al supporto di ... (Gaeta.it)