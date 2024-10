Pechino Express: trapelano altri nomi del cast (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sembrerebbe essere tutto pronto per la nuova edizione di Pechino Express. Nel cast, secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia in radio, ci dovrebbero essere Gianluca Fubelli (alias Scintilla), Dolcenera, Giulio Berruti, Yuri Chechi e la coppia delle Amazzoni che sarà formata da Giaele De Donà e Ivana Mrazova. Qualche giorno dopo via social ha anche aggiunto il nome di Antonio Rossi (che dovrebbe gareggiare in coppia con l’altro sportivo Yuri Chechi) e quello della ballerina della scala Virna Toppi in coppia col marito (e anche lui ballerino) Nicola Del Freo. altri nomi XHE SARANNO A Pechino Express #PechinoExpress citare tranks pic.twitter.com/YNX0KaIMaI — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) October 19, 2024  Visualizza questo post su Instagram  Un post condiviso da Nicola Del Freo (@nicola.delfreo) Oggi, invece, è stato il portale IsaeChia. Biccy.it - Pechino Express: trapelano altri nomi del cast Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sembrerebbe essere tutto pronto per la nuova edizione di. Nel, secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia in radio, ci dovrebbero essere Gianluca Fubelli (alias Scintilla), Dolcenera, Giulio Berruti, Yuri Chechi e la coppia delle Amazzoni che sarà formata da Giaele De Donà e Ivana Mrazova. Qualche giorno dopo via social ha anche aggiunto il nome di Antonio Rossi (che dovrebbe gareggiare in coppia con l’altro sportivo Yuri Chechi) e quello della ballerina della scala Virna Toppi in coppia col marito (e anche lui ballerino) Nicola Del Freo.XHE SARANNO Acitare tranks pic.twitter.com/YNX0KaIMaI — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) October 19, 2024  Visualizza questo post su Instagram  Un post condiviso da Nicola Del Freo (@nicola.delfreo) Oggi, invece, è stato il portale IsaeChia.

