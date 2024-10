Pci e Rifondazione:: "Noi comunisti, alternativi al Pd" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sostenuto da Potere al popolo, Partito comunista italiano e Rifondazione comunista, Federico Serra sarà il terzo candidato presidente alle prossime elezioni regionali, con una lista nel cui nome è contenuto l’intero programma che anima i suoi sostenitori: Emilia Romagna per la pace, l’ambiente, il lavoro. Trentatré anni, dipendente di una cooperativa sociale e delegato Usb, è considerato "preparato e battagliero, caratteristiche che ci hanno convinto a candidarlo, mentre le contraddizioni della destra e della sinistra sono sotto gli occhi di tutti", spiega il capolista Giovanni Puggioni, confermato segretario provinciale all’ultimo congresso del Partito comunista. Ilrestodelcarlino.it - Pci e Rifondazione:: "Noi comunisti, alternativi al Pd" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sostenuto da Potere al popolo, Partito comunista italiano ecomunista, Federico Serra sarà il terzo candidato presidente alle prossime elezioni regionali, con una lista nel cui nome è contenuto l’intero programma che anima i suoi sostenitori: Emilia Romagna per la pace, l’ambiente, il lavoro. Trentatré anni, dipendente di una cooperativa sociale e delegato Usb, è considerato "preparato e battagliero, caratteristiche che ci hanno convinto a candidarlo, mentre le contraddizioni della destra e della sinistra sono sotto gli occhi di tutti", spiega il capolista Giovanni Puggioni, confermato segretario provinciale all’ultimo congresso del Partito comunista.

