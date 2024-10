Gaeta.it - Paura al Prenestino: Vigile Urbano Investito da Auto Pirata e Colpi di Pistola nei Pressi di Via dei Gordiani

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio drammatico ha scosso il quartieredi Roma nel pomeriggio di lunedì 21 ottobre 2024. Unè stato travolto da un’mobile in fuga, che ha ignobilmente proseguito la sua corsa nonostante il tentativo dell’agente di fermarla sparando alle ruote. La vicenda ha suscitato il terrore tra i residenti e ha attivato un’immediata risposta da parte delle forze dell’ordine. L’incidente e il tentativo di fermare l’Nella zona di via dei, unstava conducendo uno dei servizi di controllo della Polizia Locale quando ha avvistato un’mobile, una Fiat Punto, proveniente da un campo rom e viaggiante a velocità sostenuta. L’agente, rendendosi conto della situazione, ha cercato di intervenire posizionandosi sulla carreggiata per bloccare il mezzo.