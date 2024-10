Ostaggi Israele, Egitto: nuova intesa (Di lunedì 21 ottobre 2024) 21.30 Riavviare i negoziati sul rilascio degli Ostaggi. Lo propone l'Egitto. Il capo dello Shin Bet (sicurezza interna in Israele), Ronen Bar, ha presentato alla riunione di gabinetto del governo israeliano la proposta ricevuta dal neo capo dell'intelligence egiziana Lo schema è stato discusso al Cairo. Rashad ha offerto a Bar un "piccolo" accordo iniziale secondo cui alcuni Ostaggi verrebbero rilasciati in cambio di alcuni giorni di cessate il fuoco a Gaza. Poi l'avvio dei negoziati. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) 21.30 Riavviare i negoziati sul rilascio degli. Lo propone l'. Il capo dello Shin Bet (sicurezza interna in), Ronen Bar, ha presentato alla riunione di gabinetto del governo israeliano la proposta ricevuta dal neo capo dell'intelligence egiziana Lo schema è stato discusso al Cairo. Rashad ha offerto a Bar un "piccolo" accordo iniziale secondo cui alcuniverrebbero rilasciati in cambio di alcuni giorni di cessate il fuoco a Gaza. Poi l'avvio dei negoziati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ostaggi Israele - Egitto : nuovo intesa - 30 Riavviare i negoziati sul rilascio degli ostaggi. Poi l'avvio dei negoziati. Lo propone l'Egitto. Il capo dello Shin Bet (sicurezza interna in Israele), Ronen Bar, ha presentato alla riunione di gabinetto del governo israeliano la proposta ricevuta dal neo capo dell'intelligence egiziana Lo schema è stato discusso al Cairo. (Televideo.rai.it)

Guerra in Medio Oriente. Hamas : «Ucciso un ostaggio a Gaza». Tajani in Israele : «Servono elezioni in Libano e Unifil più forte» - Foto di copertina: Soldati israeliani vicino a un camion di aiuti dalla Giordania al valico di Erez, al confine con la Striscia di Gaxa, 21 ottobre 2024 | EPA/ABIR SULTAN L'articolo Guerra in Medio Oriente. «È stata recentemente uccisa nel nord della Striscia di Gaza, in circostanze misteriose, in una delle zone di combattimento», ha riferito AL Jazeera le dichiarazioni di una fonte delle ... (Open.online)

Leader e ostaggi di Hamas - la rivelazione : “Commando Usa per aiutare Israele a cercarli” - Lo hanno rivelato funzionari americani citati dal New York Times, secondo cui ufficiali dell'intelligence Usa si sono successivamente uniti ai commando. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – Giorni dopo l'attacco del 7 ottobre, in segreto il Pentagono inviò decine di commando in Israele per aiutare negli sforzi per la ricerca degli ... (Webmagazine24.it)