One Direction chi sono i membri del gruppo? Il cantante morto lascia un vuoto incolmabile

One Direction, gruppo musicale britannico famoso negli anni Duemila, si sono sciolti nel pieno del successo discografico. Cosa fanno oggi i componenti della band e chi è il cantante morto? Scopriamo tutto di seguito! Leggi anche: Muore a 18 anni Félicité Tomlinson: la sorella del cantante degli One Direction Appena adolescenti, cinque ragazzi britannici hanno registrato uno dei più grandi successi discografici degli anni Duemila, vendendo oltre 50milioni di dischi, tra singoli e album. Stiamo parlando degli One Direction, progetto musicale nato nel 2011, diventato in brevissimo tempo la "la boy band più ricca della storia della musica britannica".  Trascorsi appena cinque anni dalla loro formazione, e dopo aver collezionato diversi trionfi a livello internazionale, i componenti degli One Direction hanno deciso di separarsi.

Morto Liam Payne dei One Direction - Harry Styles : ‚ÄúMi mancher√† - sono devastato‚ÄĚ - . restanti membri dei One Direction si sono stretti intorno al dolore della famiglia e del figlio dell'artista, dicendosi "devastati" dal dolore che questo inaspettato decesso ha provocato L'articolo Morto Liam Payne dei One Direction, Harry Styles: ‚ÄúMi mancher√†, sono devastato‚ÄĚ proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)