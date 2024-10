361magazine.com - Omicidio Tramontano, l’esito della perizia di Impagnatiello

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Si parla di “rabbia fredda”psichiatrica, a cui è stato sottoposto Alessandronon lascia dubbi si parla addirittura di “rabbia fredda”, nell’aver ucciso Giulia. A dirlo, in aulaCorte d’Assise di Milano, gli psichiatri Pietro Ciliberti e Gabriele Rocca, periticorte. In questi giorni è in corso l’udienza che sta cercando di capire l’intenzionalità o meno dell’uomo. A maggio 2023, ha infatti ucciso la compagna, Giulia, incinta al settimo mese di gravidanza con 37 coltellate nella loro abitazione a Senago. I periti anno detto: “L’essere umano può fare cose drammatiche indipendentemente dalla sussistenza di disturbi psichiatrici o di personalità”. Si parla di freddezza e di rabbia dopo che laaveva scoperto laltra relazione di., presente in aula assistito.