Olbia, cerca di buttare fuori strada k’ex fidanzata: in auto aveva acido, benzina e coltelli (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'uomo, arrestato per gli atti persecutori nei confronti della ex, ora si trova nel carcere sassarese di Bancali. Fanpage.it - Olbia, cerca di buttare fuori strada k’ex fidanzata: in auto aveva acido, benzina e coltelli Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'uomo, arrestato per gli atti persecutori nei confronti della ex, ora si trova nel carcere sassarese di Bancali.

