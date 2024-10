Ocone | Il sogno dell' Emilia rossa fa acqua E i dem giocano a scaricabarile

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Piove a dirotto, governo ladro. Verrebbe voglia di dire così, scherzando, se di mezzo non ci fosse un morto, una quantità di sfollati, migliaia di persone senza luce, i trasporti in tilt in buona partea regione. L'Romagna e il suo capoluogo, Bologna, sono di nuovo in ginocchio per una ondata di maltempo che ha colpito tutta Italia ma che qui ha generato uno scenario apocalittico con esondazioni, allagamenti, frane e smottamenti estremi. Ad accusare il governo nazionale è ancora una volta, in maniera più o meno esplicita, la sinistra, la quale da queste parti domina incontrastata e governa da quasi ottanta anni. Dimentica che in queste materie sono appunto gli enti locali a dover risponderea gestione del territorio, su cui il governo nazionale non ha quasi responsabilità.