Netflix e gli sport live | dopo Mike Tyson arriva l’Nfl

(Di lunedì 21 ottobre 2024)punta sempre di più suglidal vivo. La piattaforma streaming ha rilasciato sui social il primo trailer dei match di Nfl, il campionato di football americano, in diretta il giorno di Natale in tutto il mondo, Italia compresa. Il 25 dicembre alle ore 19 saranno di scena i campioni in carica dei Kansas City Chiefs – in cui milita anche il fidanzato di Taylor Swift, Travis Kelce – contro i Pittsburgh Steelers. Tre ore e mezza, alle 22.30, spazio ai Baltimore Ravens contro gli Houston Texans. Secondo il Wall Street Journal,pagherà 75 milioni di dollari per trasmettere ciascuna partita, cui se ne aggiungeranno altre nella stessa data per i prossimi due anni. «Non esiste un evento annuale, che siaivo o meno, paragonabile alla Nfl in termini di pubblico», ha spiegato il content manager diBela Bajaria.