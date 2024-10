Quotidiano.net - Morto Paul Di’Anno, primo frontman degli Iron Maiden: il passato violento e i live in carrozzina

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Los Angeles, 21 ottobre 2024 – Da anni era costretto alla sedia a rotelle. Ma in sedia a rotelle continuava a salire sul palco. E’a 66 annie voce dei due album di esordio della band metal per antonomasia. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la sua etichetta discografica Conquest Music, per conto della famiglia Andrews, vero cognome del cantante. Londinese,aveva bazzicato più di una rock band prima di entrare negliche in quel 1978 cominciavano a frequentare gli studi di registrazione. Il suo vibrato e sound blues marca i primi lavori della band,del 1980 e Killers del 1980. Ma la convivenza con il bassista Steve Harris e gli altri dura poco: verrà allontanato per i suoi problemi di droga e alcol.