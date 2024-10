Ilgiorno.it - Monza, chiuso un pastificio e 10mila euro di multa: “Odore nauseabondo e sporcizia ovunque”

(Di lunedì 21 ottobre 2024)– Le condizioni igieniche pare che fossero disastrose, l’e persino gli adempimenti burocratici di legge ovviamente erano in linea, vale a dire erano quasi del tutto inesistenti. Una situazione insostenibile e scioccante quella a cui si sono trovati davanti gli agenti della polizia locale di, che l’altra mattina sono andati a effettuare un’ispezione in un laboratorio artigianale di pasta e prodotti simili che serviva attività di ristorazione e mense aziendali, rivolto soprattutto al mondo della ristorazione etnica milanese. E ne sono usciti chiudendo tutto e sigillandone le serrande. L’intervento della polizia locale è andato in scena per la precisione nella tarda mattinata di lunedì scorso.