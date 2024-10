Gaeta.it - Monitoraggio ambientale a Sulmona: i risultati positivi sulla qualità dell’aria

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Lanella città diè risultata nei parametri normativi previsti dalla legge, come confermato dai dati recentemente diffusi dall’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente Abruzzo. Un’indagine condotta tra il 9 luglio e il 29 agosto 2024, in particolare nella località di Noce Mattei, nei pressi dell’impianto di trattamento e smaltimento rifiuti della COGESAS.p.A., non ha evidenziato né superamenti né criticità nelle misurazioni relative ai principali inquinanti atmosferici. Attività die standard qualitativi Durante il periodo di, ARTA Abruzzo ha analizzato la presenza di particolato aerodisperso, composti organici volatili e benzopirene. Iottenuti dalla campagna sono stati, rivelando che i livelli di inquinanti monitorati rientrano nei limiti stabiliti dalle normative vigenti.