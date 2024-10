Mistermovie.it - Mister Movie | Le curiosità su Saw L’Enigmista: un viaggio nei meandri della mente di Jigsaw

La saga di Saw, con il suo mix di horror psicologico, torture elaborate e una morale contorta, ha terrorizzato e affascinato il pubblico per oltre due decenni. Dal primo film low-budget del 2004, diretto da James Wan, la serie si è evoluta in un franchise complesso, ricco di colpi di scena e una mitologia intricata. Ma dietro le trappole mortali e i giochi macabri, si celano numeroseche rendono il mondo diancora più inquietante. Le origini low-budget e il successo inaspettato Sawnacque da un cortometraggio creato da James Wan e Leigh Whannell, con l'obiettivo di attirare l'attenzione dei produttori. Con un budget limitato, girarono il film in soli 18 giorni, utilizzando location claustrofobiche e trucchi pratici per amplificare l'orrore.