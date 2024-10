Mister Movie | Bryan Cranston Ritorna nei Panni di Walter White (Di lunedì 21 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Bryan Cranston, l’indimenticabile Walter White di Breaking Bad, ha ripreso il suo iconico ruolo per una campagna pubblicitaria inaspettata: uno spot ambientalista per lo stato del New Mexico. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, generando entusiasmo e curiosità tra i fan della serie cult e gli appassionati di pubblicità. Ma cosa c’è dietro questa scelta sorprendente? E cosa ci insegna questo ritorno improvviso del re della metanfetamina? Un Messaggio di Pubblica Utilità dal Deserto Lo spot, della durata di circa 30 secondi (secondo alcune indiscrezioni), mostra Cranston nei Panni del famigerato chimico, ma con un messaggio decisamente inaspettato: un appello alla tutela dell’ambiente e alla corretta gestione dei rifiuti nel New Mexico. Mistermovie.it - Mister Movie | Bryan Cranston Ritorna nei Panni di Walter White Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia:, l’indimenticabiledi Breaking Bad, ha ripreso il suo iconico ruolo per una campagna pubblicitaria inaspettata: uno spot ambientalista per lo stato del New Mexico. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, generando entusiasmo e curiosità tra i fan della serie cult e gli appassionati di pubblicità. Ma cosa c’è dietro questa scelta sorprendente? E cosa ci insegna questo ritorno improvviso del re della metanfetamina? Un Messaggio di Pubblica Utilità dal Deserto Lo spot, della durata di circa 30 secondi (secondo alcune indiscrezioni), mostraneidel famigerato chimico, ma con un messaggio decisamente inaspettato: un appello alla tutela dell’ambiente e alla corretta gestione dei rifiuti nel New Mexico.

Bryan Cranston torna nei panni di Walter White per un nuovo spot - co/Wj4fBc8Fen to learn more about the campaign and sign up for local cleanup events near you. Non si tratta del primo ritorno del divo di Hollywood nei panni del personaggio che lo ha reso celebre in tutto il mondo. La campagna, dal titolo emblematico Breaking Bad Habits (Rompere le cattive abitudini), mostra il professore di chimica e narcotrafficante mentre fa rotolare un tamburo d’acciaio nel ... (Lettera43.it)