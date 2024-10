Mirra Andreeva perde la finale e scoppia a piangere: l’avversaria accorre e fa un gesto bellissimo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Mirra Andreeva è scoppiata a piangere dopo la finale persa al torneo WTA 500 di Ningbo, mentre pronunciava il discorso in mezzo al campo, non riuscendo più ad andare avanti. A quel punto la sua avversaria, Daria Kasatkina, ha piazzato uno scatto velocissimo per correre da lei, abbracciarla e stringerla forte. Una scena bellissima. Fanpage.it - Mirra Andreeva perde la finale e scoppia a piangere: l’avversaria accorre e fa un gesto bellissimo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ta adopo lapersa al torneo WTA 500 di Ningbo, mentre pronunciava il discorso in mezzo al campo, non riuscendo più ad andare avanti. A quel punto la sua avversaria, Daria Kasatkina, ha piazzato uno scatto velocissimo per correre da lei, abbracciarla e stringerla forte. Una scena bellissima.

