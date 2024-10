Milan-Club Brugge: out in due, le ultime su Gabbia | VIDEO CM.IT (Di lunedì 21 ottobre 2024) È già in archivio la vittoria contro l’Udinese per il Milan. La squadra di Fonseca è chiamata a pensare alla sfida di domani con il Brugge Milan obbligato a vincere per la prima volta in Europa in questa stagione per iniziare a credere concretamente alla qualificazione. Oggi così Christian Pulisic e compagni si sono ritrovati a Milanello per la rifinitura della vigilia. Le attenzioni erano puntate soprattutto su Matteo Gabbia. Il difensore, che ha saltato la sfida contro l’Udinese per un problema al polpaccio, ha iniziato l’allenamento, lavorando a parte, ma con il pallone. La sua presenza è dunque in dubbio. A Milanello è vigilia di Milan-Brugge – calciomercato.itCome era prevedibile niente da fare, invece, per Tammy Abraham, che aveva lasciato il campo sabato sera per un trauma alla spalla destra. Calciomercato.it - Milan-Club Brugge: out in due, le ultime su Gabbia | VIDEO CM.IT Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) È già in archivio la vittoria contro l’Udinese per il. La squadra di Fonseca è chiamata a pensare alla sfida di domani con ilobbligato a vincere per la prima volta in Europa in questa stagione per iniziare a credere concretamente alla qualificazione. Oggi così Christian Pulisic e compagni si sono ritrovati aello per la rifinitura della vigilia. Le attenzioni erano puntate soprattutto su Matteo. Il difensore, che ha saltato la sfida contro l’Udinese per un problema al polpaccio, ha iniziato l’allenamento, lavorando a parte, ma con il pallone. La sua presenza è dunque in dubbio. Aello è vigilia di– calciomercato.itCome era prevedibile niente da fare, invece, per Tammy Abraham, che aveva lasciato il campo sabato sera per un trauma alla spalla destra.

