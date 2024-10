Migranti, oggi il CdM “salva centri” in Albania (Di lunedì 21 ottobre 2024) La vicenda dei centri per il rimpatrio dei Migranti in Albania “bocciati” dal Tribunale di Roma si è avviata, in seno alla maggioranza di governo, su un doppio binario: quello della prossima azione normativa e quello della risposta agli attacchi che stanno insidiando per intero l’iniziativa nel Paese oltre l’Adriatico. oggi, previsto un decreto in Migranti, oggi il CdM “salva centri” in Albania L'Identità. Lidentita.it - Migranti, oggi il CdM “salva centri” in Albania Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La vicenda deiper il rimpatrio deiin“bocciati” dal Tribunale di Roma si è avviata, in seno alla maggioranza di governo, su un doppio binario: quello della prossima azione normativa e quello della risposta agli attacchi che stanno insidiando per intero l’iniziativa nel Paese oltre l’Adriatico., previsto un decreto inil CdM “” inL'Identità.

