Migranti e Paesi sicuri: il governo approva un decreto ad hoc per salvare il "modello Albania" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge "in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale" che dovrebbe, almeno nelle intenzioni dell'esecutivo, mettere al sicuro l'intesa tra Roma e Tirana e salvare il "modello Albania" dopo la decisione del tribunale Europa.today.it - Migranti e Paesi sicuri: il governo approva un decreto ad hoc per salvare il "modello Albania" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il consiglio dei ministri hato unlegge "in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale" che dovrebbe, almeno nelle intenzioni dell'esecutivo, mettere al sicuro l'intesa tra Roma e Tirana eil "" dopo la decisione del tribunale

