Migranti: 13 arresti a Catanzaro per favoreggiamento. Li chiamavano “piccioni o pecore”. 15mila euro per il viaggio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Catanzaro – I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone e dello Scico hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura catanzarese, nei confronti di 13 persone ritenute appartenenti a un’associazione dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed al riciclaggio del L'articolo Migranti: 13 arresti a Catanzaro per favoreggiamento. Li chiamavano “piccioni o pecore”. 15mila euro per il viaggio proviene da Firenze Post. .com - Migranti: 13 arresti a Catanzaro per favoreggiamento. Li chiamavano “piccioni o pecore”. 15mila euro per il viaggio Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024)– I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone e dello Scico hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di, su richiesta della Procura catanzarese, nei confronti di 13 persone ritenute appartenenti a un’associazione dedita aldell’immigrazione clandestina ed al riciclaggio del L'articolo: 13per. Li”.per ilproviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Traffico di migranti - una rete sfruttava in Italia le rotte verso Francia a Regno Unito : 13 arresti - . Arrestati 13 cittadini iracheni che avevano la disponibilità di una base logistica a Crotone e una a Ventimiglia, il confine attraversato dai migranti per arrivare in Francia. Traffico di migranti verso la Francia e l’Inghilterra: una rete operava sfruttando la rotta marittima del Mediterraneo orientale e l’Italia come laboratorio del suo business criminale. (Lidentita.it)

Gestivano il traffico di migranti dall’Egitto all’Italia per 6mila euro a persona : dieci arresti - Mercoledì 16 ottobre gli agenti della Squadra mobile di Milano hanno eseguito dieci provvedimenti di fermo nei confronti di altrettante persone. L'accusa è di associazione a delinquere, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed esercizio abusivo dell’attività creditizia.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Migranti - controlli al confine con la Slovenia : 15 arresti - 10 gli arresti in flagranza di reato, di cui 7 per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare e 3 per violazione del divieto di reingresso, e 5 in esecuzione di provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria. (Imolaoggi.it)