Meloni e i giudici sono ormai ai ferri corti

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Cresce d’intensità lo scontro politico fra il Governoe una parte della magistratura italiana. La non convalida del trasferimento dei primi 16 migranti nel centro di detenzione in Albania ha fatto deflagrare la tensione. E domenica 20 ottobre si è aggiunto il caso della mail di un magistrato esponente della corrente di sinistra Magistratura Democratica pubblicata dal quotidiano Il Tempo. “Giorgianon ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto più pericolosa la sua azione”. Comincia così il testo della missiva del sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, ripreso e rilanciato in un post social della premierper stigmatizzarlo. “Oggi – si legge ancora nella mail di Patarnello –è un pericolo più forte di Berlusconi.