Malagò: «Euro 2032 a Napoli? Se istituzioni e il Napoli rimangono sulle proprie idee, non si va da nessuna parte» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il presidente del Coni Giovanni Malagò, presente all’evento “Per Sempre con Diego”, ideato per ricordare la memoria di Diego Armando Maradona, ha parlato anche di Euro 2032 e della possibilità di utilizzare lo stadio Maradona. Di seguito le parole di Malagò riportate da Fanpage. «Euro 2032 a Napoli? Si può fare, purché lo stadio rispetti i parametri della Uefa». Malagò: «C’è l’intenzione del Governo e della Federazione di tenere conto dell’importanza di Napoli» L’Italia ospiterà l’Europeo 2032 assieme alla Turchia. Le gare che si giocheranno in Italia sono quindi meno rispetto al consueto numero. Dunque gli stadi coinvolti saranno di meno. Sulla carta, la scelta è tra 5 dei 10 stadi “papabili”, con tre che sono già sicuri: il Giuseppe Meazza (Milano), l’Olimpico (Roma) e lo Stadium (Torino). Ilnapolista.it - Malagò: «Euro 2032 a Napoli? Se istituzioni e il Napoli rimangono sulle proprie idee, non si va da nessuna parte» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il presidente del Coni Giovanni, presente all’evento “Per Sempre con Diego”, ideato per ricordare la memoria di Diego Armando Maradona, ha parlato anche die della possibilità di utilizzare lo stadio Maradona. Di seguito le parole diriportate da Fanpage. «? Si può fare, purché lo stadio rispetti i parametri della Uefa».: «C’è l’intenzione del Governo e della Federazione di tenere conto dell’importanza di» L’Italia ospiterà l’peoassieme alla Turchia. Le gare che si giocheranno in Italia sono quindi meno rispetto al consueto numero. Dunque gli stadi coinvolti saranno di meno. Sulla carta, la scelta è tra 5 dei 10 stadi “papabili”, con tre che sono già sicuri: il Giuseppe Meazza (Milano), l’Olimpico (Roma) e lo Stadium (Torino).

