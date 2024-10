Magistratura, La Russa: “Vogliamo rispetto, riscrivere confini tra i poteri” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il presidente del Senato Ignazio La Russa è convinto che “alcuni magistrati vogliono affermare la propria visione della società e della politica attraverso la giurisdizione”. Sono queste le parole del deputato Fdi pronunciate in un’intervista al quotidiano ‘La Repubblica’. “La destra, che vuole governare, vorrebbe rispetto per le prerogative della politica – ha proseguito La Russa – Ed è per questo che dobbiamo chiarire questa zona grigia. Perché altrimenti non si capisce quale sia il confine tra le funzioni della giustizia e quelle della politica. Insieme, in modo concorde – maggioranza, opposizione, magistrati – dobbiamo perimetrare questi ambiti. La lite non funziona”. La Russa: “Definire ruoli politica e giustizia spetta a Costituzione” E aggiunge: “A chi spetta definire esattamente i ruoli della politica e della giustizia? Alla Carta costituzionale. Lapresse.it - Magistratura, La Russa: “Vogliamo rispetto, riscrivere confini tra i poteri” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il presidente del Senato Ignazio Laè convinto che “alcuni magistrati vogliono affermare la propria visione della società e della politica attraverso la giurisdizione”. Sono queste le parole del deputato Fdi pronunciate in un’intervista al quotidiano ‘La Repubblica’. “La destra, che vuole governare, vorrebbeper le prerogative della politica – ha proseguito La– Ed è per questo che dobbiamo chiarire questa zona grigia. Perché altrimenti non si capisce quale sia il confine tra le funzioni della giustizia e quelle della politica. Insieme, in modo concorde – maggioranza, opposizione, magistrati – dobbiamo perimetrare questi ambiti. La lite non funziona”. La: “Definire ruoli politica e giustizia spetta a Costituzione” E aggiunge: “A chi spetta definire esattamente i ruoli della politica e della giustizia? Alla Carta costituzionale.

Open Arms - La Russa contro i pm : “Richiesta di 6 anni per Salvini? Di parte - non spetta alla magistratura correggere le norme” - “Mi chiedo con quale faccia oggi non danno solidarietà a Salvini i colleghi di allora. La Russa quindi continua attaccando ancora “la pubblica accusa” che in Italia “specie in processi come questi, fa prevalere una tesi che è quella che vuole affidare soprattutto ai pm un compito di interpretazione estensiva delle norme”. (Ilfattoquotidiano.it)