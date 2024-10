Lula da Silva caduto nel bagno di casa, "trauma alla testa ed emorragia cerebrale", presidente del Brasile ricoverato in osservazione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Incidente in casa per il presidente del Brasile, ricoverato dopo una caduta in bagno Il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva è caduto nel bagno della propria abitazione riportando un "grande trauma alla testa" e una "lieve emorragia cerebrale". I medici gli hanno subito messo i pu Ilgiornaleditalia.it - Lula da Silva caduto nel bagno di casa, "trauma alla testa ed emorragia cerebrale", presidente del Brasile ricoverato in osservazione Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Incidente inper ildeldopo una caduta inIldelLuiz Inaciodaneldella propria abitazione riportando un "grande" e una "lieve". I medici gli hanno subito messo i pu

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bagnoli Fuorigrotta - l’ex vice contro il presidente : “Riunioni col contagocce”. Lui smentisce - Contattato da Anteprima24, lo staff di Sangiovanni parla però di numeri “non veritieri”. “Ma lo sapete che – ha sostenuto il consigliere del M5S – per regolamento municipale bisognerebbe tenere ALMENO un consiglio al mese ed invece nonostante temi come la chiusura del mercatino di viale della Liberazione ed un territorio municipale in ginocchio…Il nostro presidente non convoca un consiglio da ... (Anteprima24.it)